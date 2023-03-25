羅志祥（小豬）的女裝分身「朱碧石」在海內外有著超高人氣，近日宣布受邀擔任泰國觀光局「觀光大使」，以國際級巨星之姿推廣泰國好吃、好玩的餐廳與景點，獨特魅力蔓延全泰國！此外，即將推出新單曲的她，也將空降泰國拍攝新歌〈水晶晶〉MV，還登上泰國早安晨間直播新聞，儼然已是家喻戶曉的大明星，朱碧石幽默：「我的走紅程度應該已經超越我哥羅志祥了吧。」

朱碧石繼2022年末閃亮推出洗腦神曲〈買冬瓜〉驚豔眾人、代言邀約不斷，本月更受邀擔任頂級香氛CYRANO香氛大使，躋身時尚行列，然而「朱碧石炫風」不僅如此，今加碼宣布受泰國觀光局之邀成為「觀光大使」！原來〈買冬瓜〉推出後在網路上鋪天蓋地的討論與報導，讓朱碧石擄獲大批泰國樂迷，泰國光觀局台北辦事處更看見此次的漣漪效應與朱碧石的國際市場，因此毫不猶豫的選擇了朱碧石成為新進的「觀光大使」，這也令朱碧石興奮地直呼：「可以接下這個身份真的備感榮幸。」

此外，在泰國已有不小知名度的朱碧石，近期也登上了泰國早安晨間直播新聞，討喜的魅力無遠弗屆！朱碧石更大膽嗆聲「哥哥」羅志祥：「我的走紅程度應該已經超越我哥了吧，下次要換他當我演唱會嘉賓才對。」一席話笑翻眾人。