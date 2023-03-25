以《為你鍾情》奪下奧斯卡影后的瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon），2011年與製片兼經紀人吉姆托斯（Jim Toth），育有一子，即將邁入12年婚姻的夫妻倆，無預警於今（25）晨公布離婚消息，透露兩人是和平協議離婚，希望外界能尊重隱私。

47歲的瑞絲經歷過兩段婚姻，1999年與演員萊恩菲利普（Ryan Phillippe）結婚，生下2個小孩，分別是女兒艾娃與兒子狄肯，但2008年宣告離婚。接著又在2011年與吉姆結婚，生下一個兒子田納西，原本明（26）日將是兩人的結婚紀念日，如今卻傳出離婚，結束了這段將近12年的婚姻。

瑞絲今（25）晨在IG發表聲明「我們有些個人的新聞要分享……」，表示「離婚是個困難的決定，我們曾經很享受這幾年的種種經歷，但我們最關心的是兒子與家人，離婚是個人的問題，希望各界尊重我們的隱私」。

瑞絲薇斯朋於1991年演出電視劇出道，2001年因主演《金髮尤物》而成名，由於續集片酬高達1500萬，成為好萊塢身價最高的女演員之一，更在2006年憑《為你鍾情》贏得奧斯卡最佳女主角，但近年專注於家庭生活，鮮少出現在螢光幕上。