921大地震毀壞的豐原萬里長城登山步道、八道樓子，經市議員陳清龍極力奔走爭取下，第一階段東陽路登山口-八道樓子闢建預計於7月動工，明年初可完工。居民聞訊後均相當開心，期待以前山友齊聚健行熱鬧景象重現。

20多年前舊有萬里長城登山步道「萬里長城」，由空軍退伍軍人周自安與一群熱心山友共同闢建，步道休息據點以八道樓子、玉門關、山海關等長城地名命名，最具規模的八道樓子，則是周自安於1984年所建，曾是中部地區熱門的登山、健行路線，可惜遭到921世紀大地震肆虐毀壞。

豐原萬里長城登山步道於921損毀，第一階段東陽路登山口-八道樓子闢建預計於7月動工。（陳清龍服務處提供／陳淑娥台中傳真）

市議員陳清龍表示，他除在議會要求市府興闢、重建萬里長城登山步道，更極力奔走取得私人土地的使用同意書，第一階段東陽路登山口-八道樓子興闢將於7月動工，感謝地主無私提供土地興闢步道。

第一階段工程總長度約1.3公里，由東陽路登山口起登，在短暫陡升後，沿山稜線一路到達八道樓子，大部分步道路徑都位於稜線上，部分路段視野遼闊，可眺望豐原及北屯區。

萬里長城登山步道東陽路-八道樓子段工程，將在登山口處設置入口意象及休憩平台，步道將以木棧道、砌石駁坎、原木階梯、樹圍欄杆及天然塊石等方式施工，沿途還將設置方向指示牌、里程碑、解說牌、休憩座椅等設施，終點處知名的八道樓子，景觀及環境也將進行美化整理。

豐原民眾回憶說，921地震前的萬里長城全段，可串聯潭子區新田登山步道、北屯區大坑 6至10 號登山步道，是中部最熱門登山步道，八道樓子更是泡茶、露營、烤肉好去處，假日人聲鼎沸很熱鬧，希望很快可看到往日繁華。

陳清龍進一步指出，興闢萬里長城東陽路-八道樓子段只是開始，最終目標修復全段萬里長城，不只要恢復八道樓子、萬里長城往日榮景，還要讓萬里長城結合新田、大坑登山步道一起發展，創造一條全國聞名台中聖稜線。