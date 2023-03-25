民進黨2024立委初選登記截止，對於艱困選區或與他黨、無黨籍合作的選區，同樣適用「排黑條款」，而桃園市第6選區無黨籍立委趙正宇則也被點名，對此，趙正宇說，無端涉入的案件早已不起訴及無罪，卻因檢調未善盡調查職責，導致自己被錯誤羈押，即便是清白之身，卻始終遭受輿論議論，至今仍感到公義不存。

趙正宇表示，作為無黨籍立委，每逢選舉期間，此類意圖詆毀個人形象之流言屢見不鮮，而近日他才剛為選區爭取到交通部補助3億的大湳森林公園地下停車場興建經費，馬上此類流言又再度開始作祟。

他痛批，許多擬參選者若想以此圖個人政治上之利益，不如多為選區做些實事，民眾的眼睛是雪亮的，自己雖為無黨籍卻能獲全桃園最高票當選便是最好例證。

趙正宇說，無端涉入的案件早已不起訴及無罪，卻因檢調未善盡調查職責，導致自己被錯誤羈押，即便是清白之身，卻始終遭受輿論議論，至今仍感到公義不存。在此也呼籲各界在發表任何言論前，都應善盡查證責任，而莫成為助長謠言的幫兇。