Guerini在聲明中說，為了確保行政和公務服務的網路安全，政府決定禁止公務員在工作電話上使用抖音等娛樂應用程式。
數周前，歐洲執委會和歐洲議會也分別宣布，禁止工作人員在使用公務服務的手機上，下載和使用抖音。
Guerin指出，該娛樂應用程式的網路安全和資料保護程度不夠，因此不能安裝到政府裝置上。她補充說，禁令立刻生效，政府將監控合規情況。
英國議會、荷蘭和比利時政府，也都分別發出抖音禁令。
抖音執行長周受資在周四前往美國眾議院作證，反駁了用戶個資安全的質問。
法國的公務員事務部長Stanislas Guerini宣布，法國將禁止公務員在工作用的手機使用抖音(TikTok)App。
Guerini在聲明中說，為了確保行政和公務服務的網路安全，政府決定禁止公務員在工作電話上使用抖音等娛樂應用程式。
數周前，歐洲執委會和歐洲議會也分別宣布，禁止工作人員在使用公務服務的手機上，下載和使用抖音。
Guerin指出，該娛樂應用程式的網路安全和資料保護程度不夠，因此不能安裝到政府裝置上。她補充說，禁令立刻生效，政府將監控合規情況。
英國議會、荷蘭和比利時政府，也都分別發出抖音禁令。
抖音執行長周受資在周四前往美國眾議院作證，反駁了用戶個資安全的質問。
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