外電報導指出，全球矽智財(IP)龍頭大廠安謀(Arm)最近已通知聯發科等多家大客戶，預計將改變授權金的收取模式，會由過往以晶片價格為計算基礎，改為以終端裝置產品價值計算，最快明年成行，市場也擔憂此舉將會使IC設計廠成本結構壓力升高，也恐顛覆以往產業生態。

分析師認為，若安謀未來將轉改以產品的售價收取權利金，無論對於IC設計或是品牌廠商皆是衝擊，因為此成本必定轉嫁消費者，但目前在手機市況較淡的狀況下，消費者更不願意購買。就兩大手機AP大廠來說，則較青睞推高通勝過聯發科，主要是看好高通2023年成長性優於聯發科。

不僅如此，分析師也點出，不僅AP晶片大廠，其實MCU(微控制器)業者才是更大的衝擊，主要原因包括MCU業者目前產業狀況更差，削價競爭嚴重，加上MCU對應之IOT(物聯網)產品利潤本來就較低了，目前又一層的成本提升，無疑對市況更是雪上加霜，故對於台系MCU廠商皆保守看待。

台系MCU族群包括有盛群(6202)、松翰(5471)、新唐(4919)、九齊(6494)、凌通(4952)等。由於大陸業者的削價競爭自2021年就已經發生，加上去年消費性電子快速修正，MCU廠營運在去年也均持續面臨挑戰，各廠也持續朝向32位元或是車用等領域，減緩削價競爭，在上述個股中，新唐積極發展車用領域有成，由於車用電子毛利率、ASP等均優於平均，加上電動車(EV)趨勢正夯，故較能減緩宏觀經濟的負面衝擊。