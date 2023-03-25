世界羽聯BWF世界巡迴賽超級300系列瑞士羽球公開賽，台灣有男單周天成、混雙葉宏蔚／李佳馨晉級到4強，台北時間26日凌晨將為決賽門票一戰。

周天成8強賽在面對馬來西亞黃智勇先以21比11收下一局，第2局周天成2比0領先時，對手退賽，讓周天成晉級到4強。

準決賽周天成將碰上現任世界球王、丹麥好手安賽龍（Viktor Axelsen），雙方之前交手過18次，安賽龍握有16勝2敗絕對優勢，且目前對周天成7連勝，周天成上次擊敗安賽龍，是2019年BWF年終總決賽小組賽。這場瑞士公開賽男單準決賽安排在1號場地晚場賽事第3場，預計台北時間26日凌晨3點左右展開。

混雙組合葉宏蔚／李佳馨晉級4強過程和周天成類似，8強賽面對大會第7種子印尼組合，首局寶島組合21比18收下，印尼組合這時圈告退賽，葉宏蔚／李佳馨搶進4強，台北時間26日凌晨1點10分出戰中國大陸組合蔣振邦／魏雅欣。