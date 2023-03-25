花蓮秀林鄉銅門1號隧道7年前崩塌，導致慕谷慕魚生態廊道封閉至今，村民僅能仰賴台電溪床便道冒險進出，經花蓮縣政府爭取，獲公共工程委員會補助1.8億元修復聯外道路，並增設明隧道、強固邊坡安全，預計今年5月底完工。

徐榛蔚前往慕谷慕魚道路工程視察。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

銅門慕谷慕魚，當地的綠色溪水、山林美景與原住民傳統文化，有「小天祥」美名，年吸引近30萬人次造訪。2016年10月「銅門1號隧道」坍方，當地斷路封山迄今，僅開放農民、台電工程人員從溪床便道通過。

花蓮秀林鄉銅門1號隧道，現正興建擋土牆等改善工程。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣建設處長鄧子榆指出，崩坍處因地質為順向坡，排水及護坡工程不足，修復工程主要為擋土設施重建及補強、邊坡整治、建立排水系統，將地表逕流有效分流至下游安全地區。

原隧道約22公尺，在結構安全修復強化後，另增設36公尺明隧道，整體工程範圍約324公尺，目前進度已達87%，預計今年5月底完工。

花蓮縣長徐榛蔚前往視察時表示，這項改善工程奪得2022年國家卓越建設獎「最佳規劃設計類」優質獎，完工後，可望大幅改善當地觀光環境和生活品質，對於地方交通、經濟文化發展極具助益。