為防止論文代寫，教育部近年嚴查代寫廣告，而在民國110年到111年間，開罰引誘代寫論文共11件案例當中，其中1件經最高行政法院判決，引誘證據不足而免罰，教育部須撤銷處分。教育部回應，會持續加強平台業者自律及學術倫理教育。

教育部在107年修法加重罰則，以廣告、口述、宣播或其他方式，引誘代寫論文、作品、成就證明、書面報告、技術報告或專業實務報告，可處新台幣30萬元到100萬元罰鍰。

教育部在110年針對一案開罰70萬元，即民眾在知名外包人力平台的「人才介紹」項目中，刊登「文案撰寫、小說撰寫、填詞、論文代寫」，被認定違反《學位授予法》。

受罰民眾不服，提出訴願被駁回，後來提出行政訴訟，被高等行政法院裁示，受罰民眾在平台上刊登的資訊不足，外界無法得知其專業領域，不存在引誘代寫論文的聯想，判決教育部須撤銷處分。教育部後續又上訴到最高行政法院，今年3月9日判決出爐，法院認定該民眾媒有招攬客戶的用意，上訴被駁回，教育部須撤銷處分。

教育部表示，代寫論文廣告多刊登在境外平台，不受我國法律規管，且代寫服務提供者與委託者聯繫方式追查不易，教育部不具刑事警察權，無權調閱資料，導致裁罰困難。

教育部強調，為尋求突破，已會同相關單位和專家研擬改進策略，目前朝加強平台業者自律、學生學術自律2面向。接下來除了發函各校加強學術倫理教育外，也請平台業者協助向民眾宣導，刊登論文代寫廣告是違法行為。