八德區公所今年特別協調陸軍汽車基地勤務廠於18、19、25及26日上午7至12時提供掃墓接駁服務。（八德區公所提供／陳夢茹桃園傳真）

112年八德生命紀念館及大安公墓春祭大典於今天早上9時在大安公墓納骨堂廣場舉行，現場安排法師誦經、國樂演奏等。不僅如此，考量掃墓人潮眾多，停車空間恐不敷使用，八德區公所今年特別協調陸軍汽車基地勤務廠於18、19、25及26日上午7至12時提供停車空間並同步安排掃墓接駁服務。

八德區公所說，祭典當日主辦單位除了有安排法師誦經以外，現場還有國樂演奏，而綜合服務區則有提供「抹草淨身香皂」供民眾祭祀完洗滌使用，還有準備「思親卡」，讓民眾可以寫下對先人的思念，並懸掛於思親樹或思親台上。

副市長蘇俊賓表示，市府持續倡導環保觀念，區公所備有金銀紙集中區，呼籲各位鄉親配合將祭拜的紙錢集中，之後會將紙錢統一送到有防制設備的場所集中焚燒，避免汙染物直接排放空氣中造成空氣汙染，達到心誠又環保的目的。

八德區公所提醒，今年八德生命紀念館及大安公墓服務時間從1日起至4月5日，包含周六、周日及例假日，開放時間為上午8時至下午5時，現場有搭設室外帳篷、供桌等，擴大祭祀服務區供民眾使用。

考量清明祭祖期間現場停車空間有限，為避免交通壅塞，建議民眾可提前掃墓或分流前往祭拜，八德區公所今年更特別協調陸軍汽車基地勤務廠（岳崙營區） 於18、19、25及26日上午7至12時提供停車空間並同步安排掃墓接駁服務，歡迎民眾多加利用。