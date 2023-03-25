國內3月20日起實施輕症個案免通報、免隔離新制，上路5天後，今出現首例境外移入中重症個案。7旬男自美入境，當日就送加護病房，目前仍在治療中。另外，今日亦新增105例本土個案，以及25例死亡個案。

中央流行疫情指揮中心今公布新增106例新冠肺炎確定病例，其中105例為本土個案、1例為境外移入個案，境外移入個案為3月20日新制上路以來首例，為1名70多歲男子。

指揮中心發言人羅一鈞表示，70多歲男子為本國籍，有高血壓和心臟病史，曾接種5劑疫苗，最後1劑在去年10月。3月23日自美國入境，當日發燒、呼吸喘至急診就醫，檢出雙側肺炎合併呼吸窘迫、新冠PCR陽性確診，收治加護病房插管、使用呼吸器、瑞德西韋等藥物治療，目前仍在治療中。

根據指揮中心統計，3月24日新冠疫苗共接種1萬7976人次，目前為止累計接種6757萬7192人次。疫苗接種人口涵蓋率第1劑為94％、第2劑89％、基礎加強劑接種率0.9％、追加劑接種率76.6％，第2次追加劑接種率24.2％，其中65歲以上接種率為47.4％。羅一鈞提醒今年還沒接種過次世代疫苗的民眾，尤其是65歲以上的長者，請把握「疫苗＋1」活動的機會，在4月30日前完成疫苗接種。