彰化鹿港是全台傳統古蹟與工藝保存最完善的文化重鎮，其中桂花巷藝術村以駐村藝術家聞名，豐富的藝術饗宴、DIY活動等，每年吸引上萬遊客朝聖。(鹿港鎮公所提供／吳建輝彰化傳真)

來自北京、目前攻讀南藝大藝術創作理論博士班的李云霞也到彰化鹿港進駐。(鹿港鎮公所提供／吳建輝彰化傳真)

鹿港鎮桂花巷藝術村可以算是近年鹿港人氣最旺的招牌之一，透過不同地域、特色的藝術家進駐，產生碰撞激出藝術火花。(鹿港鎮公所提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣鹿港鎮是全台傳統古蹟與工藝保存最完善的文化重鎮，其中桂花巷藝術村以駐村藝術家聞名，每年吸引上萬遊客朝聖，鹿港鎮公所今公布第18屆桂花巷藝術村駐村藝術家，有來自北京、目前攻讀南藝大藝術創作理論博士班的李云霞等10位藝術家進駐，未來藝術村發展精彩可期。

鹿港鎮桂花巷藝術村算是近年鹿港人氣最旺的招牌之一，村內共有10個工作室，提供藝術家免費進駐，進駐期限以連續2屆為限，營運方向包括視覺藝術展覽、藝術文化活動、駐村藝術家計畫、藝術文化展覽及藝術教育推廣等。

鹿港鎮長許志宏表示，今年的藝術村很不一樣，包含來自北京、目前攻讀南藝大藝術創作理論博士班的李云霞等10位藝術家進駐，不論是藝術層次的深度、多元面向的廣度，都是一時之選，讓本屆的藝術村更具可看性。

許志宏說，今年駐村藝術家包括鹿港土生土長的南管博士、「東寧樂府」創辦人施瑞樓，獅頭創作專家施峻雄；擅長漆器、粧佛的鹿港媳婦邱怡瑄；富含文創巧思的詹明娟葫蘆創作；擅長平面藝術創作的李怡君；玻璃工藝複合創作的賴文娟。

還有致力於手工鏨花銀器技術保存與推廣的陳遠東；專精繪畫、花燈創作的陳信正；手工皂創作藝術家陳淑菁，以及在繪畫領域、兼具藝術理論與實作並重的李云霞，10位藝術家在各自擅長的領域，將珍貴的創作無私的呈現在世人眼前。

許志宏強調，每年申請藝術家都超過限額，因此有專家學者組成審查小組，評估、挑選最適合駐村的藝術家，今年如此豐富多元、百花齊放的盛況，著實值得推薦給全國廣大的鄉親民眾，走一趟鹿港桂花巷藝術村，絕對讓人賞心悅目、不虛此行。