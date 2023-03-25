美國前白宮國安顧問、全球台灣研究中心（GTI）「美台關係工作小組」主席歐布萊恩（Amb. Robert O’Brien）昨建議，仿效中東歐國家作法，訓練平民使用武器「當有百萬台灣人手持AK-47步槍捍衛家園，中共領導人就可能重新評估是否侵台」。國民黨立委賴士葆今砲轟，歐布萊恩總是語不驚人死不休，現在又來台下指導棋，現在獻策要全民皆兵，一步步把台灣推向戰爭，人人上戰場，台灣人愛好和平，很想像在自己家園血流成河的光景，讓人不寒而慄。

賴士葆今在臉書發文指出，歐布萊恩總是語不驚人死不休，日前說若中共攻打台灣，美國寧願摧毀台積電也不會讓它落入中共手中，這番毀台積電觀點驚嚇各界。現在又來台下指導棋，要台灣教導全民使用AK47 步槍，他說若台灣幾百萬人都能用槍，會嚇阻中國重新評估入侵台灣將面對這麼多擁有AK47步槍的民眾，歐布萊恩認為這樣讓台灣不依賴美國就可提升嚇阻敵人入侵。

賴士葆痛批，歐布萊恩的論述在網路上淪為笑話一般，蔡政府上任讓兩岸關係變成戰火一觸即發，役男延長役期，台灣變成美國在東亞的戰備儲存火藥庫，高中生動員編組還在研議中，美國人賣我們火山佈雷系統讓台灣變成布滿地雷的島嶼。現在獻策要全民皆兵，一步步把台灣推向戰爭，人人上戰場，戰場就在自己家園，人民拿步槍在巷弄之間殺敵。台灣人愛好和平，很想像在自己家園血流成河的光景，讓人不寒而慄。

賴士葆指出，「每個人擁槍備戰不是我們要的，我們要告訴歐布萊恩、我們要告訴蔡政府，台灣人不要戰爭，我們不要變成烏克蘭，任何把台灣帶入戰爭的政黨就是道地的賣台，就是歷史的罪人。」