軟網在上屆雅加達亞運斬獲1金1銀2銅，教練方同賢同樣希望本屆杭州亞運能夠再為台灣奪金，看過杭州奧體中心網球中心決賽場地後他認為，對中華隊戰術執行十分有利。

杭州奧體中心網球中心俗稱「小蓮花」，距離亞運村約3公里，可容納1萬名觀眾。小蓮花下半部由24片「小花瓣」組成，上半部則由8片會旋轉的「大花瓣」構成，且「大花瓣」可根據天氣情況進行開合，開合時間約為15至20分鐘。

方同賢表示，今天主要是看球場地面的粗糙程度，這是屬於ITF第二級的，級數差異會影響球速，目前多數球場都是做第三級，台灣的台北網球中心跟杭州亞運則都是屬於第二級。

方同賢指出，台灣球員低手接球是優勢，如果球場場地面越粗糙，整體彈跳變化更多，執行戰術會更有利。另外，網球中心備有10面訓練場，對球員賽前熱身有助益，「比賽節奏、技術展現會更有利。」

「小蓮花」首創屋頂能夠開合，若遇雨天則可關上，方同賢說：「剛剛有確認決賽屋頂會打開，到時候氣溫約20幾度，是很適合網球比賽，屋頂能開合受到外界影響也就會比較小。另外，由於軟網賽程較接近尾聲，他也希望能夠繼之前在廣州，奪下代表團最後一面金牌。

杭州奧體中心網球中心俗稱「小蓮花」。（中華奧會提供）