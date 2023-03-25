聯合國今天表示，他們對俄羅斯與烏克蘭部隊都出現在戰場上草率處決戰犯一事「深感關切」。

法新社報導，烏克蘭近日指控俄軍殺害一名烏軍俘虜，有畫面顯示他在大喊「榮光歸烏克蘭」後遭槍斃。

聯合國烏克蘭人權監測團（UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine）團長包格納（Matilda Bogner）今天在基輔舉行記者會指出，她的組織最近記錄到俄烏雙方都有殺害戰俘情事。

包格納說：「我們對於烏克蘭武裝部隊草率處決多達25名俄國的戰俘及失去作戰能力人員深表關切，我們已記錄到這些事件。」

包格納說：「這些殺戮行為常是在戰場上一抓到戰俘就犯下。」

「我們知道烏克蘭當局正對涉及22名受害者的5起案件調查，但我們不知道是否有任何犯罪者遭到起訴。」

包格納也對據稱15名烏克蘭戰俘在被俘後遭俄軍處決表示「嚴重」關切。

她說俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）犯下其中11起殺戮事件。據稱瓦格納集團正主導俄方攻打巴赫姆特（Bakhmut）的作戰，這是俄烏戰爭中打得最久、也是最血腥的戰役。

自俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）一年多前全面入侵烏克蘭以來，莫斯科與基輔便互控對方不當對待戰俘。