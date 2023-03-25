法國政府強行通過退休改革法案引發百萬人示威，連英王查爾斯三世原訂26日訪法作為登基後首次國是出訪都被迫延後。分析指出，如今怒火已從退休制度轉到總統馬克宏身上。

法國政府16日於下議院國民議會表決前動用憲法第49.3條，繞開國會表決強制通過退休制度改革法案，將法定退休年齡從62歲延至64歲、拉高領取全額退休金門檻；在野黨20日發動政府不信任案投票，以9票之差遭否決，法案形同通過。

當地反退休改革的第9波全國示威23日登場，也是法案強制通過後首次，人數遠逾100萬再創新高。

「紐約時報」指出，過去一週這些大規模示威出現質變，示威者變得更憤怒，一些城市的示威暴力程度尤其在入夜後變本加厲。示威者的憤怒逐漸不在於延後退休年齡，而更多指向馬克宏本人及未經國會表決下的蠻幹方式，如今已近憲政危機程度。

法國最大也是最溫和的工會組織「法國民主勞工聯合會」（French Democratic Confederation of Labor）會長貝爾傑（Laurent Berger）說：「我們已從關於退休問題的社會危機，開始轉為民主危機。怒火正上升，而眼前我們還有個狀況外的總統。」

巴黎一棟建築的牆上一道「是你們選我的，自然由我決定，你們閉嘴」反諷塗鴉，充分反映越來越多法國人覺得馬克宏是個與民眾漸行漸遠的傲慢統治者。

另一塗鴉「查爾斯三世，你知道斷頭台吧」，則想趁英王的原訂到訪，諷刺馬克宏的地位已等同18世紀末法國大革命後被送上斷頭台的法王路易十六，顯示法國民眾覺得馬克宏已踩到紅線。

在強行通過退休制度改革法案時，民調顯示2/3受訪者反對這項法案，馬克宏的支持率更降至28%，是2018年抗議燃油稅改引發的「黃背心」社運以來新低。

動用憲法第49.3條這道允許政府可不經國會表決而通過法案的機制，自1958年法國第五共和以來已使用100 次，馬克宏連任後去年夏天上路的總理柏納（Elisabeth Borne）內閣更1年內已動用11次。

馬克宏22日的談話則形同火上澆油。當時他在電視訪問時說當美國發生國會山莊暴動時，他也不接受「造反或內鬥」。馬克宏這話讓人覺得他在把反退改的示威者比做2021年1月6日強闖美國國會山莊的人。

紐時認為馬克宏此舉無疑重創戴高樂（Charles de Gaulle）為第五共和所進一步加強的法國總統地位。也許在馬克宏看來，改革對於經濟穩定和活力至關重要。他第一任任內的經改也確讓失業率大減、外國投資激增、科技業呈等比級數增長，但大多數法國人現在是氣到根本不想聽他上經濟課。

巴黎政治學院專精國內工會的學者葛扈（Guy Groux）說：「更多人現在處於喊打喊殺的狀態，根本聽不進溫和言詞或說教。示威者現在徹夜街頭示威，已非各個工會所能控制。」

「法國民主勞工聯合會」會長貝爾傑呼籲政府對話並暫緩法案上路，「現在是馬克宏該展現同理心、降溫並安撫民眾的時候了，他需要聽聽法國人的心聲」。