基隆市政府表示，本月28日鐵道局將邀請市府召開「基隆捷運後續推動及執行事宜」會議。市長謝國樑獲知後甚為重視，並指示將親率秘書長、交通處處長、都發處處長、地政處處長及財政處處長等與會，積極協調捷運經費分擔及後續配合事宜，希望可以盡早解決基隆捷運預算爭議，為基隆市民爭取權益，並讓建設順利推行。

基市府說，為解決基隆捷運經費相關爭議，先前已於本月17日會晤交通部政務次長胡湘麟研商，並與交通部鐵道局作出將密集每兩週召開一次定期會議，以及與台北市政府、新北市政府及基隆市政府共同研商未來合作。而市府也請交通部協助提出相關財務模型，拉長還款週期，減輕每年度財政負擔。

基市府表示，市府於24日收知交通部鐵道局將於3月28日上午9時30分由主任秘書李綱召開會議，邀請基市府及相關工程單位討論「基隆捷運後續推動及執行事宜」。市長謝國樑得知後，雖然當日有市務會議，但因基捷事關重大市民權益，因此決定當日親自和市府秘書長及各局處首長出席，希望能盡快完成協調。

基市府強調，「大眾捷運法」有規定，捷運規畫報告書提送行政院核定前，除經費分擔議題外，尚有「環境影響評估報告書」及「召開公聽會」等2重大要件未完成，為加速推動基隆捷運計畫核定，呼籲請交通部鐵道局盡速修正「環境影響評估」報告書後，提送環評會審議；此外，地方民意代表多次反映要求基隆捷運相關資訊應公開透明，也請交通部鐵道局召開地方公聽會，蒐集地方民代及民眾意見，互相溝通協調，加速基隆捷運計畫推動。

基市府說，本次會議交通部鐵道局僅邀請基隆市政府參加，但因基隆捷運涉及新北市、台北市與基隆市三市政府經費分攤及後續營運事宜，建議交通部鐵道局務必重視三市共同溝通協調，後續召開相關推動會議時應一併邀請三市政府共同參加較為妥適。

謝國樑回應本報訪問表示，本次會議除以上訴求外，針對中央多次提及相關周邊土地開發估計會有數億產值可以填補預算部分，經市府徵詢相關顧問公司後，有不同的意見，也會就此部分再和鐵道局做一個釐清，務必要捍衛基隆市民的權益。

交通處表示，基隆港為首都圈東區海洋門戶，藉由基隆捷運可發展基隆港郵輪產業，其帶動的商機與周邊產業，會由港區傳遞至大台北首都圈核心，故「基隆捷運計畫」自屬首都生活圈區域發展重大建設，將比照桃園機場捷運，持續爭取中央全額負擔興建經費及後續營運。