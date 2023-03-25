雲林縣111學年度全縣共開設國中三年級抽離式技藝課程100班、技藝專班2班，修習技藝教育課程學生達2490人，25日在斗六市舉辦「國中技藝教育競賽頒獎及成果發表會」，由雲林縣長張麗善頒發技藝競賽優勝獎狀給246名學生，現場也以體驗活動形式，讓民眾深入了解技藝班學子的學習成果。

「一技在身，幸福一生」國中技藝教育競賽頒獎及成果發表會，結合大專院校與高中職教育博覽會，25日於斗六市膨鼠森林公園登場，吸引師生、家長約2500人參與，為增進家長對技職教育的認識，雲科大、虎科大、環科大、明道大學、崇仁醫專等學校也在現場進行升學進路宣導。

雲林縣「國中技藝教育競賽頒獎及成果發表會」，提供學生更多元的升學選擇。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

張麗善表示，雲林縣技藝教育課程執行績效屢獲教育部肯定，105至110年度獲技術及職業教育甲等獎勵，各項考核均獲佳績。另外，為利職業試探向下扎根，教育部國教署與縣政府共同投注經費，分別於雲林國中、西螺國中成立區域職業試探體驗中心，提供各類職群體驗課程。

張麗善說，為讓技職教育扎根延伸，斗六市石榴國中今年8月將轉型為科技實驗學校，採小班制教學，每班上限20人，課程以機電、資訊相關科技為導向，打造技職教育搖籃，目前已吸引很多家長與學生的興趣，第1年先試辦，未來再視情況擴大辦理，讓學生有更多元的選擇。

成果發表會現場共設73個攤位，各校結合在地特色並融入技藝校本課程，家政職群學生推出「你的名字」客製化姓名創意貼；食品職群學生「芋見幸福」讓人齒頰留香；木工職群學生以竹藝材料提供組裝體驗；農業職群學生設計「綠野現蹤」組盆發揮創意，豐富有趣的活動提供民眾免費探索體驗。