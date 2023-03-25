Kylian Mbappe unstopable 🔥



24 tahun

38 international goal



Last Goal vs Netherlands:pic.twitter.com/1OQUhaQw8L — Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) March 25, 2023

剛接掌國家隊隊長的法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappe），擔下重任後首場比賽就有好表現，25日法國交手「鬱金香軍團」荷蘭的歐國盃資格賽，姆巴佩全場攻下2顆進球、1次助攻，幫助法國4比0痛宰荷蘭。

B組中法國與荷蘭被認為攜手出線的機率相當高，兩軍在資格賽首戰就上演強強對決，不料卻是呈現一面倒的狀態。比賽前10分鐘，法國分別由格里茲曼（Antoine Griezmann）及烏帕梅卡諾（Dayot Upamecano）破門，迅速取得2比0領先。

第22分鐘姆巴佩接獲楚瓦梅尼（Aurélien Tchouaméni）直塞球，攻下法國第3顆進球，第87分鐘姆巴佩再有收獲，靠著個人能力連續施展精彩假動作，以范戴克（Virgil van Dijk）為首的荷蘭防線被耍得團團轉，取得4比0遙遙領先，比賽補時階段荷蘭原本有著破蛋機會，藉由烏帕梅卡諾禁區手球獲得12碼，不過主罰操刀的德派（Memphis Depay）未能命中。

荷蘭也終止了未進入延長賽、連續20場不敗的紀錄，上一次正規時間內輸球已經是2021年6月歐國盃16強，當時荷蘭以0比2不敵捷克。法國在去年世界盃後告別瓦拉內（Raphael Varane）及洛里斯（Hugo Lloris），姆巴佩也成為了新任隊長，更在處於換血的情況下以完封姿態解決荷蘭，嶄新的法國隊寫下了好的開始。