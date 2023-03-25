彰化市南興國小25日上午舉行70週年校慶，彰化縣長王惠美等人與會。在現場與全校師生共同種下「希望之樹」，王惠美說，植樹讓環境更好、永續，也希望傳承「十年種樹、百年樹人」的精神，更為南興70種下美好的回憶。

王惠美表示，恭喜南興國小70歲生日快樂，要感謝歷屆校長老師們的用心，南興校友們在各行各業都有很好的成就，南興的孩子允文允武，包括國際教育、科技等，今年的小小說書人競賽榮獲全縣第一名、SCRATCH應用競賽等等也都有很好的成績。

彰化市南興國小25日上午舉行70週年校慶，彰化縣長王惠美等人與會。在現場與全校師生共同種下「希望之樹」。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

南興國小校長王有煌表示，植樹是南興國小70週年校慶的系列活動，主要結合聯合國SDGs永續發展的理念，讓大小朋友一同植樹，期望透過植樹讓我們的孩子對於地球永續發展能更加重視，更讓孩子對於所生活的土地有更多了解與關懷。

教育處表示，縣府秉持「教育為本」、「人文為情」理念，近年積極向中央爭取補助經費，包括校舍耐震、課桌椅更新、非營利幼兒園房舍等等，總共補助3723餘萬，希望讓學童有更舒適安全的學習場域，陪伴彰化學子快樂學習、健康成長。