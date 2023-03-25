疫情趨緩不少民眾出國旅遊，但同行的旅伴要慎選，旅遊達人林氏璧整理出10大地雷旅伴，其中完全不找行程的「擺爛巨嬰」竟然不是第一名，那種假裝很隨和，口口聲聲說自己什麼都可以，但出國以後卻原形畢露，意見一堆的「百變怪」才最可怕。

旅遊達人林氏璧今在臉書上發文說，近日不少民眾計畫出門旅遊，很多人開始面臨選旅伴的問題，因為好的旅伴帶你上天堂，不好的旅伴卻會讓旅行大打折扣，而他也整理出大家票選出最恐怖的10大旅伴。

林氏璧表示，第一名是「偽裝我什麼都可以的百變怪（1997票）」，出發前總說沒有意見，不願意幫忙規劃行程，但出發以後意見一大堆；第二種是「完全不做功課，想放生卻死黏著你不放的（1297票）」。

林氏璧指出，第三種是「EQ低又愛抱怨（1167票）」，旅行難免會出現突發狀況，有些人超愛抱怨或是脾氣很差，一發作起來可能毀了大家的一天；第四種是「遲刻魔和賴床鬼（842票）」每次都無視約定集合的時間，讓大家苦苦等待的人；第五種「興趣不同，也不懂尊重別人（825票）」旅伴的興趣難免會不同，有些人只顧著做自己的事情，沒顧慮到大家的感受就很NG。

林氏璧也說，第六種是「挑食鬼（741票）」，行前不好好說清楚自己的飲食喜好，到了目的地才開始抱怨，讓人聽了超想翻桌；第七種是「幫別人代購還一路接單的（638票）」，每逛一家店就開始幫誰誰誰買東西，甚至還會開直播接單，讓同行者懷疑到底是來玩還是來代購？第八種是「把別人當免費導遊（608票）」自己完全不做功課，卻要旅伴什麼都會。

林氏璧表示，第九個是「小氣鬼（607票）」，對錢很計較或是欠錢不還的人也會毀了出國的興致；第十個就是「比較狂人（543票）」，一直說出國的景點很無聊，然後就拿台灣開始比較，讓人聽了想翻白眼，覺得如果這麼嫌棄，當初其實可以不來。