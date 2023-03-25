桐花綻放的季節到來，全台知名賞桐景點《姜太公中部道場客家大院》3／25邀請苗栗縣政府秘書長陳斌山、新竹市副市長蔡麗清、立委陳超明、前檢察總長陳聰明、全國公教軍警消聯合總會會長劉盛良等貴賓敲鑼，宣佈桐花季開鑼起跑。為迎接疫情解封，全民邁向疫後新生活，道場擴大規模舉辦桐花季活動，每位遊客入園，皆會獲贈除障平安香皂。另外，道場也請來大法師為整座園區加持，讓遊客可以撿拾桐花回家洗浴淨身，歡迎國人前來全國最大的宗教文化園區賞桐拜拜，品嚐客家美食，體驗濃濃的客家風情!

民眾爭相取用法師加持過之桐花，帶回家洗浴淨身。（姜太公道場提供）

陽明山姜太公道場於2020年接手客家大院成立中部道場，儘管遭逢疫情，影響營運，但仍不忘初心，除花大筆經費整理園區，亦投入許多心血，使得園區充滿許多宗教文創元素，讓遊客得以進一步認識並貼近道家文化。同時，也為守護客家文化而努力，由於大院內客家文物館展出品項多元且悉心維護讓各界肯定，近期還獲得鄉親致贈珍貴的客家風穀機，成為園區熱門拍照打卡景點。道場主席羅世新表示，自道場進駐客家大院，已超過6000台遊覽車次入園，成功帶動苗栗觀光旅遊商機。今年桐花季最大亮點就是全台唯一的桐花公園露營區，2011年台灣燈會兔年主燈《玉兔呈祥》便保存在此，因今年適逢兔年，道場啟動再造計畫，委外設計出絢麗奪目的燈光秀，盼大家鴻圖(逢兔)大展，道場更與廠商合作，響應政府綠能政策，於此放置新型綠色能源露營車，供遊客體驗使用。

客家大院展示綠色能源露營車，供遊客體驗使用。（姜太公道場提供）

羅世新也指出，園區腹地廣大，除精心規劃各式賣場，引進各種特色伴手禮，亦展售在地文創相關商品及客家美食。此外，桐花季正好遇上「三月瘋媽祖」的時節，客家大院供奉七尊媽祖，擁有全台唯一的「七彩神轎」，可讓大家鑽轎腳祈福，因此許多來自各地參媽祖遶境的香客都會前來客家大院「會香」賞桐，並到以傳統客家米倉為造型的天地財庫領發財米求財、參拜兩百年土地公、體驗過火七星陣以及暢遊日式風格街屋，大批遊覽車載著香客湧入，使得園區熱鬧非凡!道場期盼能活絡地方經濟，與苗栗鄉親共生共贏，讓客家大院能成為世界認識中華道家文化與客家文化的重要窗口。