新北市新莊1名王姓男子（24歲）日前與女友郭姓女子（22歲）於王男住處發生爭吵，王男竟徒手毆打對方，郭女擔心再被施暴，因此駕車離去，沒想到王男竟趴在車輛引擎蓋上攔阻，後來剛好遇到警方巡邏經過，通知支援警力到場，將兩人帶回派出所訊問，雖郭女沒有對王男提告傷害，但警方仍依妨害自由現行犯將王男送辦。

警方調查，王男居住於新莊民安西路，24日晚間他與女友因生活習慣問題發生爭吵，郭女提出分手要求，但王男不肯，雙方越吵越烈，過程之中王男動手對女方施暴，郭女擔心再遭到毆打，趕緊離開王男住處，開車離開現場，豈料王男竟追出並趴在車輛引擎蓋上不肯離去，王女就這樣繼續行駛約50公尺，後來在某巷口停車。

當時剛好有派出所巡邏警員經過，見狀立即呼叫警力到場支援，並將2人帶回派出所釐清案情，郭女雖未對王男提出傷害告訴，但警方仍依妨害自由現行犯將王男移送新北地檢署偵辦，至於郭女駕車部分，警方認定為正當防衛阻卻違法因此沒有告發。