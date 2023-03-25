民進黨籍台北市議員許淑華21日登記參與北市第7選區（松山、信義）立委初選，近日仍持續為所有市民服務。許淑華昨(24)日表示，有民眾、山友向她反映虎山步道有許多環境要改善，她也緊急會同相關單位來辦理會勘，儘速處理包括虎嘯亭增設照明、修復步道地磚毀損等4項。

許淑華24日在臉書指出，有民眾、山友來跟她反映，虎山步道有許多環境改善的需求，她也趕緊會同相關單位來辦理會勘，希望儘速處理，讓大家都能享受到安全又充滿綠意的健行環境，並列出包括虎嘯亭增設照明、修復步道地磚毀損、步道增設手扶梯以及適當樹木修剪、溪流清淤工程。

許淑華認為，不論在虎山、象山，這些在都市中難得可以便利親近大自然環境的地方，很需要大家努力維持、改善成為更好的綠意環境。許淑華透露，她時常去爬象山步道健走，也會繼續來為所有市民爭取更舒適的步道設施。

對此，網友紛紛表示「淑華議員還是很認真在幫忙處理民眾的問題」、「有妳真好」、「希望這些改善，不要改變山林的自然風貌」、「優質會做事」、「實在會做事的人」。