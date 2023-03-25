為守護民眾健康，新竹市政府25日宣布啟用「新竹市空氣品質即時監測網」，首頁顯示新竹市15個聯里即時的細懸浮微粒（PM2.5）濃度，並依偵測濃度顯示6種不同顏色分級空氣品質狀況，並連結新竹縣空氣品質監測數據，可同步獲知新竹縣空氣品質現況。

市府指出，為打造宜居永續的新竹市，環保局研擬建立竹市即時空氣品質監測系統，並與新竹縣共同建立整合相關資訊，將數據透明公開化，讓民眾更容易取得相關資訊。

今日啟用的空氣品質即時監測網，透過大數據分析、24小時監控空氣品質變化，除提供民眾即時資訊外，也扮演智慧科技執法利器，透過監測網密布的300台感測器告警通報機制，環保局會即時派員前往稽查可疑污染源對象，杜絕空氣污染情事擴大，發揮環境治理功效。

環保局指出，新竹市空氣品質即時監測網布建300台空氣品質微型感測器，感測器自107年起陸續設置，為北台灣布建密度最高。感測器附掛在燈桿上，距離地面高度約3公尺，設置地點以民眾生活周遭空氣品質為優先考量，在科學園區、香山工業區、交通要道等處布建最多；工業區周邊社區、敏感受體（學校、醫院等）周邊次之；污染熱區與敏感受體周邊約每100至300公尺即配置1個感測器。

環保局書名，感測器監測項目包括溫度、濕度、懸浮微粒（PM10）及細懸浮微粒（PM2.5）濃度等，每1分鐘即時更新1次數據，進行空氣污染資料蒐集分析與空氣污染即時告警，為民眾把關空氣品質。

此外，監測網會依據偵測到的PM2.5濃度而顯示6種不同顏色分級對應空氣品質狀況，顯示方式為「濃度、顏色、空氣品質狀況」如濃度小於15.5、藍綠色、良好；濃度大於35.5、黃色、普通；濃度大於54.5、橘色、對敏感族群不健康；濃度大於150.5、紅色、對所有族群不健康；濃度大於250.5、紫色、非常不良，濃度大於350.5、暗紅色、對人體有害。監測網亦可透過定位，查詢300台感測器其個別單點的PM2.5、溫度、濕度等即時訊息。

新竹市自2020年1月開始運用感測器科技執法，透過感測器告警通報機制，即時派員前往稽查，以及熱區分析朔源，篩選可疑污染源對象、進廠稽查之雙軌作法，累計至今年2月裁處案件共計28件，包含民眾露天燃燒及工廠，裁處金額高達新臺幣193萬6300元。同時也針對民俗活動、餐飲油煙、火災應變等不同面向進行監測，活用監測網治理環境。