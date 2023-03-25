自來水公司在苗栗縣進行南水北送計畫，將在三義鄉伯公坑興建加壓站，立委陳超明召開地方協調會。（陳超明辦公室提供／謝明俊苗栗傳真）

自來水公司埋設南水北送大型輸水幹管，三義鄉部分工程業已完工。（謝明俊攝）

自來水公司在苗栗縣進行南水北送計畫，將在三義鄉伯公坑興建加壓站。（陳超明辦公室提供／謝明俊苗栗傳真）

自來水公司輸水幹管因行經三義鄉火炎山麓地勢高低差較大，所以需要加壓站來輸送自來水。（謝明俊攝）

自來水公司計畫在三義鄉伯公坑興建加壓站來輸送自來水。（謝明俊攝）

國內水情再度亮紅燈，目前苗栗縣3大水庫蓄水量都跌破5成以下，明德水庫更不到3成，讓曾受限水之苦的苗栗縣民更是擔憂，台水公司在苗栗實施南水北送工程，由鯉魚潭水庫埋設大型自來水管聯結苗栗市及中港溪地區鄉鎮市，埋管工作已完成一半，自來水公司並計畫在火炎山麓的伯公坑建置一座大型加壓站，讓南水北送更順暢，立委陳超日前召開地方協調會，期望工程盡早推動完成。

根據水利署資料，苗栗縣3大水庫25日的蓄水量全部不足5成，其中供應頭份市、竹南鎮、造橋鄉及後龍鎮用水的永和山水庫，蓄水量為48.8％，明德水庫只剩29.4％，鯉魚潭水庫為40.1％，水情燈號已調為綠色的提醒燈號。

2021年苗栗縣3大水庫蓄水幾近乾涸的情況下，在頭份、竹南等鄉鎮市實施限水措施，讓縣民苦不堪言，為解決苗栗縣水庫蓄水量南北中不均的情況，台水公司實施南水北送計畫，從鯉魚潭水庫淨水場埋設大型輸水幹管，將自來水往北輸送至銅鑼科學園區、苗栗市、後龍鎮、竹南及竹南科學園區，以及沿線鄉鎮，

據立委陳超明辦公室指出，台水公司建置鯉魚潭淨水廠南水北送計畫，目標送水量常態下8萬CMD，備援時增加至12萬CMD，但由於全線目前並無中繼抽水池，是利用管中加壓方式操作，時常會有爆管情形發生，無形間造成水資源浪費。

為此，自來水公司計畫在三義鄉火炎山麓的伯公坑公有土地上設置加壓站，為解決用地問題，陳超明邀集跨部會協調，經過各單位相互確認相關行程流程後，用地問題已經解決，讓南水北送計畫早日完成。

陳超明指出，南水北送計畫完成後，對於三義、銅鑼、苗栗、造橋、竹南民生用水，以及銅鑼科學園區、竹南科學園區工業用水幫助重大，期望加壓站工程早日完成，穩定苗栗地區用水情形，讓兩年前的大旱停水不再發生。