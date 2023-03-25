許多人都會趁著好天氣，在週末和連假假期規劃與家人好友出遊，其中露營也成為不少民眾的首選，近日有網友在臉書社團發文，透露和好友去露營時順手帶了「一盒小物」，沒想到不僅受到大家歡迎，甚至在曖昧對象面前留下好印象，讓不少網友驚呼是「山裡必備的脫單神器」。

露營必備「脫單神器」曝光！他大力推薦：曖昧女生面前加分

17日有男網友在臉書《我愛全聯－好物老實說》上分享，日前露營時原PO從家裡順手拿了一盒「克寧純生乳粉」出門，下午爬上山後因為天氣開始轉涼，於是原PO便拿出一包克寧純生乳粉沖泡，順便暖暖身體，沒想到身旁的朋友紛紛跟原PO拿一包來喝，「只要用熱水泡開就可以了，而且隨手包也很方便攜帶又好保存，很適合露營，沒想到小小一包居然很受歡迎，在曖昧的女生面前加分，推薦給大家我的脫單好物」。

小包裝「克寧純生乳粉」受喜愛！網友大讚：加水馬上變牛奶

許多網友也紛紛大力推薦，「很方便我都泡冷水好喝」、「小包裝蠻方便的欸，大罐的都怕會喝不完」、「我露營也是必帶生乳粉欸，因為完全不怕沒冰壞掉，加水馬上變牛奶！」、「這個我很愛，超好喝」、「原來有出隨行包，突然看到真的會覺得蠻貼心」、「這個保存期限也比鮮奶長！超方便的」、「跟泡麵一樣，味道出來了旁邊的就跟著餓了」、「我也喜歡這種隨手包，一次一包，比較不會浪費也不會受潮」、「沒熱水，冷水也可以泡...很香濃好喝」。

也有網友歪樓表示，「以後改名脫單奶粉」、「上次爬山我朋友帶美祿，我也是直接被暖到，這都是山裡必備的脫單神器嗎XD」、「祝你脫單啦～女生就是看這種小細節，設想周到的男生加分」、「祝你脫單成功」。

「克寧純生乳粉」隱藏泡法曝光！

不少消費者也透露隱藏泡法，「這款搭紅茶，變成超濃奶茶，好好喝」、「加焦糖紅茶茶包泡成奶茶超讚的」、「感覺很適合加美祿一起泡」、「上次公司同事用這包加在蘑菇湯裡給大家喝，超驚艷！說用奶粉取代鮮奶油更健康，雖然我不是老饕嘴，但喝起來真的很香濃，推薦～～～」、「我其實不太喜歡奶粉的味道，但這款奶粉我都拿來自製奶酥吐司，很好吃很香」。