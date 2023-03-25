已故藝人艾成去年8月身亡，事隔7個月，胞弟艾翔本月20日下午心肌梗塞猝逝，兄弟倆均享年40歲，讓女星王瞳再度感到撕心裂肺的傷痛。稍早，王瞳突PO文：「我告訴自己好好預備死亡」，引起熱議。

王瞳好不容易稍微平撫喪夫之痛，沒想到7個月後又面臨生死離別，第一時間非常震驚，無法接受，最擔心父母的身體，懇求外界給予家人空間和時間。今（25日）王瞳有感而發地PO文：「人，笑著笑著就哭了。人，哭著哭著就笑了。人，活著活著就死了。凡事都有定期，天下萬物都有定時。生有時，死有時，哭有時，笑有時。」

王瞳7個月內接連送走艾成、艾翔。（圖／中時資料照、王瞳IG）

王瞳感嘆生命的無常，繼續寫道：「然而神從始至終的作為，人不能參透。無人有權力掌管生命，將生命留住；也無人有權力掌管死期；這場爭戰，無人能免⋯⋯」她想起亡夫艾成說的，「活著是在做夢，死的那一刻才是醒來！活著只是彩排，死了才是show time！」

這番言論，給了王瞳新的體悟，她感性地表示：「僅此一生⋯人都有一死。我告訴自己好好預備死亡，預備見主面的那一天，沒讓祢、你失望，這就是我的勇氣與盼望。」文末，她標註「照素常所行」、「好好活每一天」、「謝謝大家第一時間的陪伴和愛」，對於外界給予的溫暖充滿感激。

王瞳雖然不捨至親離世，但仍打起精神，面對接下來的工作。（圖／王瞳臉書）