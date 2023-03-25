111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開一級4強總決賽25日於台北小巨蛋登場，首場賽事是公開女一級4強對壘，本季挑戰4連霸的世新大學，第2節一波17比0狂攻取得雙位數領先保險，下半場持續穩住領先位置，終場世新80比50力退佛光，要和文化大學、台灣師大之間的勝方爭冠。

雙方首節分數緊咬，世新取得1分領先，第2節佛光在李宜樺、黃渝庭連續得分而17比16超前，世新喊暫停調整，回到場上後拉出17比0高潮，在這波猛攻中，世新吉芙一人拿了11分，幫助世新以35比22、13分領先進入下半場。

第3節單節得分世新仍是優於佛光，因此衛冕軍持續穩住雙位數領先勝基，最終以30分之差獲勝、再闖冠軍賽。

此役世新4人得分上雙，替補吉芙21分、18籃板，先發伊思尤瑪11分、14籃板，楊淑琄、游沁樺也各贊助11分；佛光連文鈴投進4記三分球貢獻14分，陳郁婷12分。