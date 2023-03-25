財政部今日表示，昨日18點42分透過即時監控機制發現與普發現金相似之偽冒網址(tw.gov6000.top)，該部立即透過165全民防騙網(https://165.npa.gov.tw)進行檢舉，內政部警政署(刑事警察局)接獲通報後，已由刑事警察局進行置換警示網頁以阻絕詐騙，並轉知網路服務業者啟動該網址無法瀏覽措施，以防止民眾誤點受騙。

為慎防假冒財政部普發現金「釣魚網站」詐騙手法，財政部已與數位發展部及財金公司組成跨機關(構)防詐騙專案小組，24小時即時監控偵測相似之偽冒網址或LOGO，如發現偽冒網站情事，皆立即通報警政單位進行偵查處理，防止民眾受騙，保障民眾權益，面對任何犯罪行為，政府定將嚴辦到底，絕不寬貸。

全民共享普發現金宣導網站(https://pro.6000.gov.tw)設置防詐騙專區，提供民眾防詐騙資訊、影片、懶人包等資訊，該網站亦提供內政部警政署165全民防騙網(https://165.npa.gov.tw)連結供民眾檢舉使用，以達政府行政作業一致，且可即時通報警政署，加速案件處理。

財政部再次說明，全民共享普發現金登記網站網址為「https://6000.gov.tw」，另宣導網站網址為「https://pro.6000.gov.tw」，皆為全民共享普發現金官網(6000是數字0，不是英文字母o；政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」；gov前面一定是「.」，不會冠上其他英文或數字；結尾也不會有com)，且政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。