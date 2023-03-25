針對蘇清泉聲請重新驗票，屏東地方法院25日上午驗票12個投開票所，總共驗1萬2343張票，法院稍早表示，此次驗票屬於「司法驗票」，法官依客觀事實初步認定，有爭議票共10張，雙方就客觀事實若有爭議，仍需經由合議庭法官認定。

據中選會資料顯示，法院要驗票的12個投開票所，選舉人數總共1萬2343人，而當天開出的選票為8148張，有效票7913票、無效票235票，已領未投則有3票，用餘票4192張；周春米的得票數則為4272票、蘇清泉3273票、詹智鈞368票。

而驗票程序稍早結束，屏東地院指出，經驗票法官依客觀事實初步認定，有爭議票共10張，但最後仍須經由合議庭法官認定。

屏東地院強調，此次驗票在性質上屬「司法驗票」，雙方就客觀事實若有爭議，意即爭議票的部分，最後仍需由合議庭認定。

屏東地院表示，今天的驗票動員12組驗票組同仁，每組含法官、書記官各1人，還有協助驗票的行政同仁約20人，負責搬運選票、發放、清點選票及協助爭議選票影印等事務。對此，蘇清泉與周春米也派出律師到場查驗驗票過程。