明新科技大學因應半導體產業高階實務人才需求，獲教育部核准成立「半導體科技博士學位學程」，是全國第一個以半導體封裝與測試研發應用為主軸的實務型博士班，112學年度開始招生，因學雜費全免，27人報名僅錄取4人，錄取率僅5.6％。

教育部技職司長楊玉惠日前應邀出席揭牌儀式，見證技職高教的重要里程碑，認為「半導體科技博士學位學程」與業界合作，展現校方敏銳掌握產業趨勢和人才需求，能夠結合自身優勢和特色，培育符合市場需求的高階技術應用人才。

明新科大校長劉國偉指出，校方與多家知名半導體公司有密切的合作，2021年成立大專院校第一個「半導體學院」，提供完整的課程和研發平台。

為進一步滿足產業人才競爭力，申請創設「半導體科技博士學位學程」，針對半導體產業缺乏高階人才的封裝與測試領域進行深入技術研究和開發。

該博士班4年免學雜費，由教育部、學校和合作企業提供每人每年30萬元的高額獎助學金，今年首次招生，僅4個名額，日前報名截止有72人報名，錄取率只有5％。

該博士班強調培育能夠解決產業問題、具有實務能力和創新思維的高階人才，博一及博二於校內修課，通過資格考核取得博士候選人資格；博三及博四全時間於產業實務技術研發，取得博士學位且畢業後即接軌就業。

畢業除了撰寫論文，還包括其他多元指標，如申請或取得專利、證照、參與產學合作計畫、撰寫或發表技術報告、產品發表及技術展示、技轉等。

該博士班合作企業包含優貝克、廣化科技和捷創科技等，共同進行設備開發或材料研究，畢業後就進入合作公司工作。