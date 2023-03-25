台北市立聯合醫院和平婦幼院區婦產科主任陳敬軒建議，想懷孕患者可採傳統開腹切除手術，其中，消融手術是治療新選擇。圖為台北市立聯合醫院和平婦幼院區。（北市聯醫提供／張芷瑜台北傳真）

越來越多想懷孕的婦女被肌瘤或肌腺症問題困擾，對此，台北市立聯合醫院和平婦幼院區婦產科主任陳敬軒建議，想懷孕患者可採傳統開腹切除手術，其中，消融手術採用高能量殺死腫瘤細胞，比較不會破壞正常組織，是治療新選擇。

台灣每2到3位女性就有1位有子宮良性腫瘤，是常見婦女疾病，子宮良性腫瘤包含子宮肌瘤與子宮肌腺症，這類患者常見的臨床症狀為經痛、經血量過多、不孕及懷孕合併症，隨腫瘤體積增加壓迫膀胱、直腸，患者也會出現排尿及腸胃症狀。

更年期的婦女可採藥物保守治療，育齡婦女如有嚴重經痛、經血過多造成貧血、不孕或是有懷孕合併症就建議手術治療，目前傳統手術有腫瘤切除與子宮切除等兩種，依傷口種類分為開腹手術與內視鏡手術；新型態消融手術則分為超音波消融與微波消融等。

陳敬軒表示，想懷孕的婦女常被肌瘤或肌腺症困擾，接受過子宮手術的孕婦建議剖腹產，想懷孕患者則建議傳統開腹切除手術，一來是剖腹產不會有額外傷口，二來是懷孕中子宮破裂風險較內視鏡手術低，其中，消融手術採用高能量殺死腫瘤細胞，比較不會破壞正常組織，對有相關問題的育齡婦女而言是治療新選擇。

陳敬軒說明，消融手術最早用於肝臟腫瘤治療，後來應用於其他器官軟組織腫瘤上，手術時間約1到2小時，隔日即可出院，術後腫瘤細胞會慢慢被組織吸收，五年追蹤治癒率約89％，效果不亞於傳統手術，目前消融手術沒有健保給付，超音波消融的費用約需15到30萬，微波消融則是7到10萬不等。

陳敬軒提醒，關於個別子宮腫瘤治療方式，需依腫瘤大小、位置、數目、型態而決定，在肌瘤與肌腺症的治療方面，建議與醫師深度溝通，達成最佳治療方法。