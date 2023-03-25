此前英方表示，微軟對動視暴雪的收購，可能導致英國遊戲玩家支付的價格上升，選擇的減少。

基於新證據的調查結果，英國的競爭和市場管理局(CMA)在周五表示，微軟將「決戰時刻」(Call of Duty)遊戲專屬在Xbox遊戲機之中，並不具有財務上的意義，仍持續有誘因，在Playstation上提供該遊戲。

不過監管機構表示，仍在研究該筆收購交易對雲端遊戲市場的影響。

這是有史以來最大的一筆遊戲產業交易，目前依然受到美國和歐洲監管機構的審查。

CMA此前已經注意到，動視的旗艦系列「決戰時刻」系列對於推動遊戲機之間的競爭非常重要，並擔心微軟可能因為讓該遊戲獨家供應Xbox而受益，或只在PlayStation平台使用而受益。而如果獨家供應給Playstation，也會有不一樣影響。

但微軟後來向索尼提出了許可協定，以解決這些擔憂。

CMA表示：「我們認為該交易會引起的雲端遊戲市場擔憂的初步觀點，不受今日宣告的影響」。該機構補充稱，其整體調查有望在4月26日的最後期限之前完成。