此前英方表示，微軟對動視暴雪的收購，可能導致英國遊戲玩家支付的價格上升，選擇的減少。
基於新證據的調查結果，英國的競爭和市場管理局(CMA)在周五表示，微軟將「決戰時刻」(Call of Duty)遊戲專屬在Xbox遊戲機之中，並不具有財務上的意義，仍持續有誘因，在Playstation上提供該遊戲。
不過監管機構表示，仍在研究該筆收購交易對雲端遊戲市場的影響。
這是有史以來最大的一筆遊戲產業交易，目前依然受到美國和歐洲監管機構的審查。
CMA此前已經注意到，動視的旗艦系列「決戰時刻」系列對於推動遊戲機之間的競爭非常重要，並擔心微軟可能因為讓該遊戲獨家供應Xbox而受益，或只在PlayStation平台使用而受益。而如果獨家供應給Playstation，也會有不一樣影響。
但微軟後來向索尼提出了許可協定，以解決這些擔憂。
CMA表示：「我們認為該交易會引起的雲端遊戲市場擔憂的初步觀點，不受今日宣告的影響」。該機構補充稱，其整體調查有望在4月26日的最後期限之前完成。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。