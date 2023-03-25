根據衛生福利部中央健康保險署統計，全台有5％～10％的人有膽結石。多數人以為膽結石小小的沒關係，外科醫師陳榮堅呼籲，越小顆越要害怕，因為一不小心往下掉到膽管，很容易造成膽管發炎，最快在半天內就會惡化成敗血症。

陳榮堅在臉書分享案例，一名30歲男性體檢發現有小小的膽結石，但他不以為意，直到有次發高燒、腹痛掛急診，發現整個膽管已經擴張化膿，變成阻塞性黃疸。一般膽結石只要微創手術即可，但他的狀況無法簡單解決，首先要住院打抗生素，穩定1、2天，再用胃鏡進去倒鉤把石頭撈出來，然後觀察狀況，才能開膽囊的刀。

陳榮堅說，有很多病人體檢時發現有膽結石，會覺得很小小顆沒關係。但其實膽結石無論大小顆都需要注意，「外科醫師怕的膽結石，是越小顆越害怕。」

陳榮堅解釋，大顆的膽結石，無論如何都是停留在膽裡面。從膽囊跑到膽管裡面，有一個括約肌，石頭很大的時候根本掉不下去，化膿也較好處理；但如果膽結石很小，一掉下去，很快會造成膽管發炎，膽管發炎會有一些濃液逆流回肝臟。「所以直到現在，各大醫學中心都還可能遇到，早上因為膽管結石、膽管炎跑急診，下午就發生菌血症或敗血症的情況。」