花蓮市公所致力將禁葬30多年的佐倉公墓活化為運動生活圈，去年已將A區212位無主先人的骨灰罈，移請至新城鄉思源樓安奉，另B、C二區使用年限至明年2月底屆滿，市長魏嘉彥表示，市公所將公告遷葬事宜，將逐步規劃為「佐倉運動公園」。

佐倉公墓早期是大花蓮地區民眾安葬先人之處，墓地分A、B、C三區，已禁葬，花蓮市公積極爭取轉型，逐年辦理墓基清查，遷葬私有墓、起掘無主墓基安奉。去年將A區7.6頃土地，完成全區遷葬，同時爭取經費綠美化，將原本陰暗墓區，轉換明亮、綠草如茵的公園。

已禁葬的佐倉公墓，市公所清明節仍派員到場設置服務窗口，市長魏嘉彥（左）今天也到場關心（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

清明節將屆，市公所殯葬管理所派員執行B區及C區除草清潔以及環境消毒工作，希望提供掃墓民眾乾淨環境。4月1日至5日並請警方與當地志工服務隊協助，交通管制作業。

市長魏嘉彥表示，市公所自3月1日起於佐倉公園管理室設置服務中心，3月26日起則移至佐倉公墓B區就近服務民眾，提供墓基查詢、遷葬諮詢、簡易醫護等服務，今年還設置取水點，提醒祭祖完後離開，務必要熄滅紙錢的餘燼，以免發生火災。

魏嘉彥指出，佐倉公墓早在30多年前就已公告禁葬及遷葬，目前B區仍有432座、C區則有320座墓基，依縣府公布實施「花蓮縣殯葬管理自治條例」規定「公立公墓墓基使用年限最長15年為限」，因此B、C區使用年限至明年2月底屆滿，市公所今年底將辦理遷葬公告周知，請民眾盡速為先人安排遷葬事宜，共同促進花蓮市的長遠發展。