日本首相岸田文雄21日閃電訪問烏克蘭，轉乘時被日本媒體拍到，工作人員將一個日本國民美食「美味棒」（うまい棒）的紙箱搬上車，引發外界議論。如今謎底揭曉，紙箱內裝的其實是寫有「必勝」字樣的飯勺，上面還有岸田文雄的簽名。不過這個禮物卻遭到俄羅斯國會議員抨擊，就連日本國內在野黨也認為不恰當。

綜合日媒報導，內閣官房長官松野博一23日透露，紙箱中裝的物品其實不是零食，而是長約50公分的「飯勺」，來自岸田文雄的故鄉廣島縣。松野表示，日語中「召」和「飯」發音相同，「敵を召し（飯）取る」因此有「擒拿敵人」的意思，而送給澤倫斯基的飯勺上還寫有「必勝」二字。此外岸田還送上一個摺紙鶴圖案的燈，祈望烏軍能克敵致勝，同時帶來和平。

過去岸田參選自民黨主席時，廣島縣聯合會也曾贈送特大飯勺給他，作為勝選的祝福。然而，這樣的禮物卻招致日本在野黨批評，認為政府理應提倡和平，面對戰爭導致無數傷亡，贈送「必勝飯勺」是非常不恰當的行為。

不過看在俄羅斯眼裡，這樣的禮物卻頗具挑釁意味。俄媒沙皇格勒電視台（Tsargrad TV）報導，俄國國會議員德米特里．貝利克更批評，日本人記憶力很差，已經忘了二戰時被投放原子彈的教訓，如今反過來成為美國的奴僕，諷刺味十足。