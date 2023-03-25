桃園一隻狒狒逃脫到現在仍沒被抓到，全民都在關注狒狒的最新足跡。一名網友好奇詢問，坊間有許多寵物溝通師或是通靈師，這隻狒狒逃跑多日，怎麼沒有人求助這類的專家幫忙尋找呢？引起網友熱議，不少人表示，首先狒狒應該不屬於寵物，再來就是狒狒堅持要逃跑，一張正面照片都沒有，要怎麼好好溝通？

一名網友在PTT上分享，桃園一隻狒狒逃脫多日，至今仍然沒有被抓到，這幾天鬧得沸沸揚揚，讓原PO很好奇，台灣有一大堆寵物溝通師或是通靈師，這時候怎麼沒有跳出來幫忙找，順便為自己增加名氣。

貼文引起網友討論，「狒狒堅持逃跑，不願溝通啊」、「命理師能幫狒狒算八字嗎」、「狒狒不算是寵物，笑死」、「狒狒特別難溝通，連線效率很差，我只能隱約掌握牠在北台灣流竄，其餘資訊請付費解鎖」。

另有網友則表示，這隻狒狒逃竄的速度超級快，現在網友們拍到的照片幾乎都是一閃而過的狒狒模糊照片，要不就是背影照，臉都沒露出來怎麼好好溝通？「要先提供正面清晰的照片」、「好像要有正面的照片」。