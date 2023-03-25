苗栗縣客家大隊姜太公道場25日舉行桐花節起跑典禮，有外籍遊客前來嘗試鑽轎底。（謝明俊攝）

苗栗縣客家大隊姜太公道場25日舉行桐花節，並備有七星火爐供遊客祛邪。（謝明俊攝）

苗栗縣客家大隊姜太公道場25日舉行桐花節起跑典禮，苗栗縣政府祕書長陳斌山到場致意。（謝明俊攝）

苗栗縣客家大隊姜太公道場設有米倉供民眾求取發財米。（謝明俊攝）

苗栗縣客家大隊姜太公道場25日舉行桐花節起跑典禮，新竹市副市長蔡麗清到場致意。（謝明俊攝）

苗栗縣客家大隊姜太公道場25日舉行桐花節起跑典禮，前檢察總長陳聰明到場致意。（謝明俊攝）

苗栗縣客家大隊姜太公道場25日舉行桐花節起跑典禮，以加持過的桐花配上紫藤花可以祛邪。（謝明俊攝）

桐花季即將展開，全台知名賞桐景點姜太公中部道場客家大院25日舉行桐花季開鑼起跑，新竹市副市長蔡麗清以及久未露臉的前檢察總長陳聰明等人應邀專程到場敲鑼，宣佈桐花季開鑼起跑，今年道場擴大規模舉辦桐花季活動，每位遊客入園，都可獲贈除障平安香皂，道場也請來大法師為整座園區加持，讓遊客可以撿拾桐花回家洗浴淨身，苗栗縣政府歡迎大家前來賞桐敬拜，品嚐客家美食，體驗濃濃的客家風情!

陽明山姜太公道場於2020年接手苗栗縣銅鑼鄉客家大院成立中部道場，儘管遭逢疫情，影響營運，但仍不忘初心，除花大筆經費整理園區，亦投入許多心血，使得園區充滿許多宗教文創元素，讓遊客得以進一步認識並貼近道家文化。

同時，道場為守護客家文化在客家文物館展出多項文物，近期還獲得鄉親致贈珍貴的客家風穀機，成為園區熱門拍照打卡景點。道場主席羅世新表示，自道場進駐客家大院，已超過6千台遊覽車次入園，成功帶動苗栗觀光旅遊商機。

今年道場推出桐花季，最大亮點就是全台唯一的桐花公園露營區，響應政府綠能政策，與廠商合作展示出租新型綠色能源露營車，供遊客體驗使用。

羅世新指出，園區腹地廣大，除精心規劃各式賣場，引進各種特色伴手禮，並展售在地文創相關商品及客家美食。此外，桐花季正好遇上「三月瘋媽祖」的時節，客家大院供奉七尊媽祖，擁有全台唯一的「七彩神轎」，可讓大家鑽轎腳祈福，因此許多來自各地參媽祖遶境的香客，都會前來客家大院「會香」賞桐，並到以傳統客家米倉為造型的天地財庫領發財米求財、參拜兩百年土地公、體驗過火七星陣，道場期盼能活絡地方經濟，讓客家大院能成為世界認識中華道家文化與客家文化的重要窗口。