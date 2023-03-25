媒體操守何在？資深媒體人方野揭露網媒抹黑光電手段。最近台南太陽光電發展遭到特定網路媒體不斷攻擊，甚至以匿名爆料的方式抹黑，還在地方上派報欲影響輿論，誣指台南後壁有七十公頃農地變光電，但遭到資深媒體人方野揭穿根本是扭曲並引用數據打臉，甚至背後恐怕有更多的政治企圖。

媒體稱光電業者化整為零手段切分成每筆2公頃以下，再向台南市府提出地目變更申請，藉此躲避送中央審核，共取得70公頃農地，但實情卻大為相悖。方野查閱市府資料後指出，後壁區總面積約7221.8公頃，其中農業用地總面積5386公頃，2公頃以下的地地僅核准14件面積約6公頃，佔農地總面積約0.1%，因此根本沒有該爆料媒體所言之情事。

方野強調，市府資料與該媒體報導的數據落差極大，但該則報導從頭到尾並未透露資料來源，想要查證也無從查證起。從新聞報導觀之，連可受公評的證據都沒有，就繪聲繪影、煞有介事地，把台南光電業描述的黑影幢幢，該媒體明顯有違新聞人的操守與良知。

方野表示，有網路媒體刻意生產獨家報導，且還透過紙本特刊在地方上流通。但檢視報導全文，通篇多透過爆料者、地方人士的說詞，卻無任何專業分析，亦缺乏相關人士的回應，背後恐怕有政治力介入。他認為，台灣的光電業在有心人士抹黑下，似乎成為與農爭地、環境污染、黑金橫行的兇手，其目的是阻礙綠能產業發展，讓能源轉型停滯，但最大的受害者其實都是人民。