近期高麗菜因生產過剩，造成市場價格跌落，為幫助農民，台中市沙鹿區多位里與各單位熱情贊助，今天下午5點在南勢里南斗宮等4個據點免費發送高麗菜，每人限領2顆，預計將送出1萬多顆，歡迎民眾排隊領取。

高麗菜是台灣本土重要農作物之一，近期因生產過剩，造成市場價跌，農民欲哭無淚，為支持農民辛苦付出，包括南勢里里長王愷、南勢愛心協會楊淇全、南斗宮主委陳朝國、慶安宮主委侯忠言、三鹿保安宮主委陳鴻文、北勢里長陳科求、新九天技藝團長鄭笙傑等，決定熱情贊助，免費發送高麗菜。

台中沙鹿今天下午將免費發送里民高麗菜，共計1萬顆。（南勢里長王愷提供）

主辦人南勢里長王愷說，這些高麗菜是跟雲林西螺農民購買，今天早上現採1萬多顆，共計1500箱，由3台卡車11時載上抵台中沙鹿，相當新鮮，感謝各單位的熱情贊助，大家共同集資約20萬元挺農民。

台中沙鹿今天下午將免費發送里民高麗菜，共計1萬顆。（南勢里長王愷提供）

高麗菜發送活動預計在今天下午5點開始，地點在沙鹿南勢里南斗宮、沙鹿南勢里慶安宮、沙鹿三鹿里保安宮、沙鹿北勢里里長辦公室等4個據點，共計將發送1萬顆高麗菜，每人限領2顆，送完為止，歡迎民眾前往排隊領取。

主辦單位指出，高麗菜是一種低卡路里、高纖維和豐富營養的蔬菜，有助於保持身體健康，選擇本地種植的高麗菜，可以確保食品的新鮮度和品質，並且能夠更好地支持當地農民。