拳頭大的福壽螺有見過嗎？福壽螺專吃嫩苗，危害農作物甚巨，為了避免菱角等作物遭受福壽螺危害，兼顧環境生態，台南市官田水雉生態教育園區以最原始的人工方式，一個個撿拾水田的福壽螺，也因此常有「漏網之螺」，等到下次發現時，竟然變得跟拳頭一樣大，十分嚇人。

官田水雉生態教育園區主任李文珍表示，官田水雉園內水田種植菱角和各種浮葉植物，一般稻田的農民每期會固定翻耕，人為的機械攪動後，可藉此消滅一些福壽螺；不過，為保持園區水田原有的生態環境，園方盡量不做翻耕，且不使用苦茶粕來防治福壽螺，單純靠著人力，大多利用日頭下山，天氣比較涼爽時下田撿拾。

官田水雉生態教育園區李文珍表示，福壽螺若長太大就沒有行情，幸好還可做堆肥使用。（官田水雉生態教育園區提供／張毓翎台南傳真）

李文珍說，福壽螺繁殖能力強，成長速度也特別快，每次產卵數百顆，有些福壽螺藏身在泥土底部，單靠人工方式移除，沒有辦法完全清完，過去曾經統計在1.4分地的農地，光一天就次撿了3000台斤以上的福壽螺，有些遺漏掉的福壽螺「一暝大一吋」，結果長得跟拳頭一樣大。

李文珍提到，一般常見的福壽螺僅約拇指大小，有「夜間捕螺人」會特別收集，賣給養殖漁民作飼料，但福壽螺若長太大就沒有行情，幸好還可做堆肥使用。這陣子天氣漸漸變炎熱，福壽螺也有增多的情形，她幾乎天天傍晚都到田裡撿福壽螺，雖然很辛苦，但她轉化心態把這項工作當運動，也能保護作物不被吃光光。