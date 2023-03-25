2023年苗栗桐花婚禮報名已經秒殺額滿。（謝明俊攝）

2023年苗栗桐花婚禮報名已經秒殺額滿。（謝明俊攝）

2023年苗栗桐花婚禮報名已經秒殺額滿。（謝明俊攝）

2023苗栗客家桐花婚禮將於4月30日在西湖渡假村浪漫登場，今年限量徵求36對新人參加，從3月24日起開始開放報名，報名開放上線僅僅10分鐘就已秒殺額滿，許多新人想乘著苗栗山城夏雪之際，與另一伴互許終身。

苗栗客家桐花婚禮今年邁入第18年，邀請新人們在盛開「桐」花樹下見證愛情，婚禮當天新人們將隨著熱鬧客家八音引領進場，並體驗傳統客家禮俗，在眾人的祝福下，開啟美好生活的新篇章。

縣府文觀局長林彥甫表示，桐花季節正好是春遊苗栗的最佳時刻，苗栗桐花婚禮一直以來都是最熱門也是最搶手的活動。目前2023桐花婚禮報名人數雖然已經額滿，但有意成婚的新人仍可上桐花婚禮候補專區登記，等待釋出缺額進行遞補。

縣府今年提供給新人價值13920元的「幸福6禮」，諧音象徵「一生就愛你」，包括「儷人之行─桐戀假期」西湖渡假村平日雙人住宿券乙張、「桐心知戀─新婚對戒」、「恩愛彌堅─手工蠶絲被」、「桐享喜悦─陶藝對杯」、「桐之祝福─喜餅禮盒」12盒以及「桐心合─新婚電鍋」。除了是獻給新人的新婚賀禮，亦象徵縣府給所有即將成婚的新人，最誠摯的祝福。

2023年，有「愛你一生」意涵，苗栗客家桐花婚禮將於4月30日在西湖渡假村浪漫登場，在縣長的祝福與見證下，帶領新人邁向新的里程碑，也期盼藉由溫馨而隆重的桐花婚禮，見證新人的幸福，也傳承客家禮俗文化、推展在地觀光。