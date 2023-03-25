開展餐飲集團為招募更多人才加入，旗下TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse及LillA持續優化員工薪資福利，今年1月起包括餐廳內外場員工與管理階層全面調薪，調薪幅度最高達15％，其中正職調升最高逾4萬元，升遷儲備幹部薪資上看4.3萬元。

開展餐飲集團今年預計擴大徵才300人，管理職員享有訓練職務加給，加計年終、績效獎金後年薪可突破百萬，結合國際品牌總部資源，員工也有機會外派香港與中國大陸。兼職時薪為185～235元，最高時薪優於法定最低工資1.33倍，另規畫彈性排班、雙周領薪等。

去年獲瓦城(2729)投資的美式早午餐廳「樂子the Diner」規畫「樂子新星閃耀」及「樂子竹夢北漂」2大徵才計畫，祭出月薪上看5.1萬，員工宿舍、快速升遷、彈性排班、轉職鼓勵獎金3000元等福利，預計招募36位夥伴，並透過完整培訓制度育成台灣餐飲人才。

「樂子新星閃耀計畫」透過著重工作站訓練，加速同仁晉升流程，最快3～6個月即可晉升值班經理、月薪上看5.1萬。「樂子竹夢北漂計畫」則針對新竹2家門市提供較優起薪，並提供外縣市求職者住宿津貼、幹部則提供免費宿舍，同時針對同行轉職者提供轉職獎金。

在台穩健發展25年的三澧餐飲集團，擁有MO-MO-PARADISE、BELLINI Pasta Pasta、BELLINI CAFFE、MOLINO、天吉屋、吉天麩羅等6個日義餐飲品牌，近3年疫情期間仍穩健新展13家門市，今年預計展店5家，上半年並開出150名職缺。

三澧餐飲集團今年大舉募集儲備主管，起薪4.5萬元起，經培訓期9～12個月並通過考核後月薪上看6萬元，搭配績效獎金、年終獎金與津貼加給可挑戰百萬年薪。同時，除了與學校簽訂學生建教合作，也同時招攬二度就業、外籍生及中高齡夥伴加入。