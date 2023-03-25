苗栗縣長鍾東錦與林務局長一起種下南庄橙幼苗。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦與林務局長一起種下南庄橙幼苗慶賀植樹節。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

每年的3月12日是國父孫中山先生逝世紀念日，也是國家植樹節，苗栗縣政府與林務局為紀念植樹節，25日在南庄鄉大東河及大南河交匯口的公有停車場，舉行植樹紀念活動，並贈送2千株樹苗給鄉親免費索取。苗栗縣長鍾東錦強調縣府長久以來致力於推動植樹造林及綠化家園的概念，讓植樹不僅是環保行動，也是一個對於未來的承諾及對下一代的守護。

今年的植樹月林務局以「森活圈」為主題，為提高對生態環境的認識和保護意識之外，認識台灣在地原生樹種，縣府首次來到南庄鄉舉辦，因為這裡有著與賽夏族古老文化密不可分的台灣原生特有種南庄橙。隨著生活型態改變，南庄橙瀕臨絕種危機，感謝新竹林區管理處、賽夏族人及共同參與復育南庄橙的團隊，真的是「復育有橙」，因為有你們的努力才能讓重要的民俗植物重回部落家園。

今年，林務局新竹林管處準備2千株樹苗，包括田代氏石斑木、短柱山茶、野牡丹、流蘇，贈送給所有想要栽種的民眾，讓鄉親能為自己居住的環境種一棵樹，進而綠一座城市，打造出一個健康樂活的生活環境。

鍾東錦表示，透過一棵棵南庄橙小樹苗點綴這個春天，用一份份綠色承諾創造美好未來，讓大家一起走進大自然，感受生命的力量和生機，藉由自己的行動，讓這片土地變得更加美好，為綠化家園、守護地球貢獻一份力量，一同來打造生態永續發展的「森活圈」，謝謝各位。