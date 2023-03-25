《一鳴驚人》首集有老師（左）裝扮成諸葛亮為學生打氣，讓黃子佼（右）眼睛為之一亮。（中天綜合台提供）

第3季增加「加菜金」環節，且不限定學生參賽，所以有學校特別指派國文老師應戰，就為了拿下獎金。（中天綜合台提供）

黃子佼主持的最新一季國中生文史益智節目《一鳴驚人》明（26）日起每周日下午5點在中天綜合台播出，對於續接第3季主持棒，黃子佼非常開心，尤其看到同學在節目中散發不怯場的自信，還有答題時的用字遣詞，讓他打從心裡佩服：「基本上都比我厲害，各個飽讀詩書。」

節目第3季增加「加菜金」環節，且不限定學生參賽，所以有學校特別指派國文老師應戰，就為了拿下獎金，競爭程度讓黃子佼驚訝說：「沒想到大家都這麼聰明，真的是上有政策下有對策。」

首集還有老師打扮成諸葛亮為學生打氣，讓黃子佼眼睛為之一亮，笑說：「老師，您這是楊貴妃對吧。」逗得全場學生大笑，也讓參賽同學放鬆緊張的情緒。

黃子佼也觀察到同學太有禮貌，連他說錯時都不好意思糾正，「常在停機後，才知道原來我剛剛講錯，同學也不好意思糾正我，其實我蠻鼓勵他們當下勇敢的去指正」，黃子佼離學生時代太久，現在身為人父，有教育孩子的重責大任，所以認為透過節目也能複習文史，相當實用。

有參賽學校邀畢業學長姊回來當支援手，也有準畢業生來參加，未來黃子佼希望能邀星二代來參加，不再侷限只有國中生，大家共同組隊來跟正港國中生PK，一定很有看頭。