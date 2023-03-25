家住苗栗縣頭份市的李姓女子，日前在LINE訊息中認識男網友，對方佯裝交往讓李女陷入愛情迷團後，開口向李女商借裝潢費50萬元，李女信以為真，前往某銀行匯款，被行員發現有異報警前來阻止，經員警不斷勸說後，李女才恍然大悟，取消匯款。

苗栗縣警頭份分局日前接獲銀行人員報案稱疑似有詐騙案件，立即派遣頭份派出所警員吳明昌、唐郁栩前往處理，員警到達現場後發現有1名女子正欲匯款，警方上前關心了解後得知，李女是在LINE訊息中認識男網友，對方聲稱急需裝潢費50萬元，李女不疑有他，依指示前往銀行匯款，員警一聽便知是常見「假交友真詐財」的手法，經員警不斷積極勸說下，女子始打消匯款念頭。

頭份分局長林育旺表示，本案能順利阻詐成功是銀行人員的機警及員警到場後的調查及耐心勸說，另呼籲民眾網路交友一談到錢就要特別小心，如民眾遇有類似情形，千萬別匯款，可撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢，以確保自身財產安全。