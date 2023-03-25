蔡英文政府自2016年上台以來，至今已經斷了8個邦交國，近日又傳出宏都拉斯岌岌可危。最新民調顯示，民眾對蔡英文執政滿意度僅39.6％，不滿意度卻高達56.1%，其中包含非常不滿意的35.1%。

民進黨去年九合一選舉僅拿下2都3縣，蔡英文在大選當天便宣布辭去黨主席一職，此舉也被認為是提前政治跛腳。然而，近日又爆發宏都拉斯恐與我國斷交一事，若無法扭轉大局，這將是蔡英文政府任內第9次斷交事件。

據《ETtoday民調雲》今(25)日公布的最新民調顯示，民眾對蔡英文的執政表現滿意度為39.6%，至於不滿意度則高達56.1%，其中包含了不太滿意21.0%以及非常不滿意35.1%。此外，該民調也調查民眾對陳建仁的執政表現滿意度，其滿意度為41.3%，不滿意度則為38.9%。

該民調於3月20日至22日針對20歲以上民眾進行「2024總統人選調查」，回收有效樣本數1,255份，抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負2.77%。