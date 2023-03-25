新北市貢寮區台2線102K處，也就是桂安街路段，25日下午1時許發生一輛大貨車翻覆事故，駕駛66歲朱男行駛於貢寮區桂安街路段時，貨車因不明原突然翻覆倒在路邊。新北市消防局獲報後，出動各分隊前往救助，協助駕駛脫困。幸駕駛僅頭部撕裂傷，意識清楚，後送基隆長庚醫院救治，並無造成道路中斷。

新北市消防局貢寮分隊獲報後前往救助。（新北市消防局提供／徐佑昇新北傳真）

新北市消防局貢寮分隊表示，於25日下午獲報台2線102K處，也就是新北市貢寮區桂安街18號之5處，有大貨車翻覆，隨即派出貢寮分隊、雙溪分隊、瑞芳分隊、汐止中隊，共9車14人前往救助。

新北市貢寮區一輛大貨車翻倒路邊，未造成交通主線堵塞。（新北市消防局提供／徐佑昇新北傳真

隊員抵達現場後，先協助受困駕駛朱男脫困，幸好駕駛意識清醒、生命徵象穩定，僅頭部有多處撕裂傷，進行緊急處置後，送至基隆長庚醫院救治，現場並未影響交通主線通行。

至於肇事原因，貢寮分隊表示，當下救出司機時詢問，司機仍然驚魂未定，表示完全不曉得發生何事，當下也沒有聞到車內有酒味，需待警方進一步鑑定調查，才能釐清事故原因。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示，民眾目擊車禍時，千萬不可隨便搬動傷患，很容易造成二度傷害，應立即撥打119報案，由專業救護人員給予適當救助、固定、急救與搬運後送醫，才是最安全與適當做法。