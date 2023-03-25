鮮活2022年合併營收新台幣41.01億元，年減10.49％，主要因中國大陸2022年歷經疫情反覆，防控管制造成工廠停工、市場人流物流降載等衝擊所致。不過，2022年全年合併營收仍僅次於2021年的45.82億元，為歷史次高表現，顯見市場規模仍在，惟合併營收未達規模經濟與行業價格競爭嚴峻，影響合併毛利率表現，致2022年營業淨利5.53億元、稅後淨利4.65億元，每股稅後純益(EPS)11.92元，較2021年減少。

鮮活指出，自去年底中國大陸餐飲市場受惠逐步放寬疫情管制，餐飲消費需求已築底回溫，公司觀察中國大陸仍是全球最大的新茶飲消費市場，且新茶飲在中國整體餐飲行業中的產業前景持續看好，今年將持續強化新產品與新通路的布局，以期合併營收規模效益顯現。

鮮活憑藉集團共配模式，及每年總產能可達13萬噸優勢，除形成供貨保證，並得以保持銷售市場持續拓展，未來將持續優化產線，且專注本業，致力於高品質產品的開發和升級，擴大與同業的競爭門檻，以期清零政策退場，疫情逐漸趨緩下行，民生經濟有感復甦，提振餐飲消費力，推升公司營運表現。